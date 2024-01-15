"حزب الله" يعلن استهداف عدة مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن استهداف عدة مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من عصر يوم الاثنين 15-01-2024 انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

وأضاف: "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات العسكرية، بينما جددت القوات الإسرائيلية القصف على بلدات الشريط الحدودي مع لبنان.

وقالت مراسلتنا، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات الضهيرة والجبين وشحين وأم التوت وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي تلة حمامص وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وتلة الرويسة وبلدة حولا الحدودية.

المصدر: RT