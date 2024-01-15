"حزب الله" ينشر مقطع فيديو يوثق استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وذكر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" أن عملية الاستهداف حدثت في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلة) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن استهداف عدة مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من عصر يوم الاثنين 15-01-2024 انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

وأضاف: "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

المصدر: RT