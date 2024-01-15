الطيران الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عملياتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني جنوب لبنان.

ونشر أدرعي مقطع فيديو في حسابه على تلغرام معلقا: "قصفت طائرة مقاتلة من سلاح الجو قبل قليل بنية تحتية عملياتية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان".

وأضاف: "وقد تم في وقت سابق اليوم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه عدة أهداف جوية مشبوهة فوق الأراضي اللبنانية في منطقة يارون ورميش، علما بأن هذه الأحداث قد انتهت".

وكان"حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، أعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات العسكرية، بينما جددت القوات الإسرائيلية القصف على بلدات الشريط الحدودي مع لبنان.

المصدر:RT