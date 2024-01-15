بوحبيب: واشنطن أبدت جهوزيتها للتوسط في خفض التصعيد بجنوب لبنان

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب إن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت جهوزيتها للتوسط في خفض التصعيد بالجنوب.

وفي تصريح بعد لقائه السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، أفاد بو حبيب بـ"أننا تلقينا بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الأمريكية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب".

وأكد "أننا نتحاور مع الجانب الأمريكي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رد أمس على ما سماها "التهديدات الإسرائيلية غير المجدية بنقل الجبهة من غزة إلى لبنان"، مؤكدا أن "على إسرائيل الخوف من الحرب لأننا سنقاتل من دون ضوابط".

وقال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى، اليوم إن "الواقع في الشمال صعب للغاية، والوقت يعمل ضدنا"، داعيا "الحكومة الإسرائيلية إلى أن تتحمل مسؤوليتها وتزيل تهديد الصواريخ التي يطلقها حزب الله من جنوب لبنان".

المصدر: RT