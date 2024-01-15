"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة أمريكية في "حقل كونيكو" في سوريا برشقة صاروخية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهدافها قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة كونيكو المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية.

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وأكدت في بيانها "استمرارها في دك معاقل العدو".

وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT