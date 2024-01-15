"بلومبيرغ": تركيا لن تحضر منتدى دافوس بسبب دعمه لإسرائيل

قالت مصادر لـ"بلومبيرغ" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من مسؤولي بلاده عدم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في "دافوس" بسبب موقف المنظمين من حرب إسرائيل على غزة.

وذكرت الوكالة أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، كان يعتزم حضور الاجتماع السنوي إلى أن تراجع أردوغان عن القرار، بحسب ما قالته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وأفادت بأن مكتب أردوغان وشيمشك رفضا التعليق. ولم يستجب المنتدى الاقتصادي العالمي على الفور لطلب التعليق.

وأدان مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي ومديره التنفيذي كلاوس شواب، "هجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحماية السكان المدنيين في غزة.

ويؤدي قرار أردوغان بسحب كبار مسؤوليه من القمة إلى تعقيد جهود تركيا لإعادة التواصل مع المستثمرين العالميين بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي أبعدتهم.

هذا وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ سيلقي كلمة في المنتدى الذي سيعقد في سويسرا في وقت لاحق هذا الأسبوع. وسيتحدث عن "تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم".

ولم يعلن مكتب هرتصوغ رسميا عن الرحلة بعد.

المصدر: "بلومبيرغ" + "تايمز أوف إسرائيل"