بريطانيا تحذر مواطنيها في إسرائيل ومصر ودول عربية بعد الهجوم على اليمن

في أعقاب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، حذرت بريطانيا مواطنيها من السفر إلى مصر وعدة دول أخرى بالشرق الأوسط.

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وقال موقع passportnews الإخباري الإسرائيلي إنه تم تحذير المواطنين البريطانيين من الإقامة في 18 دولة، بما في ذلك إسرائيل.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا من السفر إلى الشرق الأوسط، وحثت المسافرين على الابتعاد عن معظم أنحاء الشرق الأوسط والمناطق المجاورة لها.

والدول هي بحسب الموقع العبري: مصر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، سلطنة عمان، اليمن، المملكة العربية السعودية، الصومال، إريتريا، جيبوتي، فلسطين، إسرائيل، الأردن، سوريا ولبنان.

كذلك حذرت لندن من السفر إلى دول في إفريقيا - الصومال وإريتريا وجيبوتي - القريبة من اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

ويوضح التحذير البريطاني أنه بسبب النشاط العسكري في المنطقة، ويثير أيضا تحذيرا: "هناك احتمال أن تتغير توصيات السفر في وقت قصير".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية