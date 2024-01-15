مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في حوادث طعن ودهس في رعنانا وسط إسرائيل  

أفادت نجمة داوود الحمراء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين 3 منهم بحالة حرجة في حوادث طعن ودهس في رعنانا وسط إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء إن الفرق الطبية تتعامل مع العديد من الإصابات في شارع حروشوت في رعنانا جراء حادث طعن ودهس، وحادث تدافع في شارع عزوزة على زاوية طريق القدس بالمدينة.

وأضاف: "قتل شخص وجرح 16 آخرون إصابة 3 منهم خطرة، والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة".

وقالت الشرطة إن "حدثا غير عادي يجري في رعنانا، وقوات الشرطة في مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابسات الحدث".

وأكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "إصابة عدد من الإسرائيليين جراء تعرضهم للدهس والطعن في عدة أماكن في رعنانا، في حادث تحقق الشرطة في ملابساته، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة و6 آخرون بجروح متوسطة".

يتبع..