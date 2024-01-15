مشاهد توثق انسحاب آليات الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق انسحاب آليات الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وأعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في خبر عاجل نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة.

وتضم الفرقة 36 بحسب الصحيفة العبرية ألوية جولاني والسادس و188 وسلاح الهندسة، ومن المقرر أن يبقى في القطاع ثلاثة فرق فقط هي الفرقة 99 و162 و98.

ويأتي الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية بعد 100 يوم من الحرب على القطاع، هاجم خلاله 30 ألف هدف في غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل نحو 9000 من مقاتلي حماس في القطاع، من بينهم قائدان كبيران، وبحسب تقديرات فإن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن سوى من اغتيال قائدين بارزين في كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، و19 مقاتلا منهم ضابطان كبيران.

المصدر: RT