دموع الأب تدمي القلوب.. طبيب فلسطيني يبتر قدم ابنته من دون تخدير بمنزلهم المحاصر بغزة (فيديو)
في مشهد تقشعر له الأبدان، بتر الطبيب هاني بسيسو قدم كريمته البالغة من العمر 16 عاما، المصابة بالقصف الإسرائيلي، داخل منزله من دون تخدير أو أدوات طبية.
على طاولة المطبخ.. وبالاستعانة بأدوات الطبخ ودلو فيه القليل من الماء وكيس بلاستيكي، أطلق الدكتور بسيسو، صرخة أب ليت العالم كله يسمع صداها!.. والدموع تملأ عينه وهول اللحظة كاد يقتله.
"انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتي اليافعة على طاولة مطبخنا في بيتنا المحاصر!.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!".
مشهد صادم ومروع— بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 15, 2024
داخل بيتهم المحاصر وبدون تخدير وبدون أدوات طبية قام الدكتور هاني بسيسو بعملية بتر لقدم ابنته المصابة بالقذائف الإسرائيلية.. pic.twitter.com/qm1Pzyppcx
المصدر: RT