مصدر أمني مصري يتحدث عن اشتباكات وإحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

أعلن مصدر أمني مصري عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع العصابة.

وصرح مصدر أمني مصري أن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سباق أنه أطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

يتبع...