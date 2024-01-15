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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحون على الحدود المصرية ويوقع إصابات

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحون على الحدود المصرية ويوقع إصابات
Globallookpress IDF
الجيش الإسرائيلي-أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الاسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

وتداولت وسائل إعلام اسرائيلية في وقت سابق أنباء حول إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وصرح مصدر أمني مصري أن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

يتبع...

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