الإعلام العبري: تحركات للجيش المصري قرب الحدود لإفشال مخططات إسرائيل

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد الحكومة الإسرائيلية من خطوات تتخذها مصر حاليا لإفشال كل المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

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وحذر مركز المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب الذي يحمل اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب من مغبة الخطوات العسكرية المصرية على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي، إن حركة حماس نبهت مرارا وتكرار من خطوة إسرائيلية لاحتلال محور "فيلادلفيا" – محور صلاح الدين – وهو المحور المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، وأكدت حماس أنها خطوة عملية نحو تهجير الفلسطينيين من القطاع، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تسيطر على حدودها بشكل كامل ردا على مزاعم تل أبيب.

ونقل الموقع العبري الناطق باسم اليمين المتطرف في إسرائيل، عن مصادر مصرية مطلعة لوسائل إعلام عربية ومحلية، قولهم إن مصر بدأت في اتخاذ خطوات جديدة في محاولة لوضع حد للمخططات الإسرائيلية المتعلقة بالأمن في محور فيلادلفيا، وبدأت تسيير دوريات عسكرية برية وجوية على طول المحور.

وبحسب المصادر فإن إسرائيل تضغط على مصر عبر الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بشأن محور فيلادلفيا.

وقال الموقع العبري إن مصر لا تقبل الاقتراح الإسرائيلي لأنه ينتهك السيادة المصرية ويعطي إسرائيل حق المراقبة على حدودها بجانب خروقات الحدود والرد عليها بطائرات سلاح الجو .

وكشف مصادر مصرية أن هناك تفاهمات مع التنظيمات الفلسطينية تقضي بـ "خلو محور فيلادلفيا من كافة أعمال المقاومة من أجل منع التواجد الإسرائيلي في منطقة المحور"، وأبدت التنظيمات الفلسطينية تفهما للطلب المصري.

وكان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد أن مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها.

فيما قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، إن التلميحات الإسرائيلية المتكررة حول احتلال محور فيلادلفيا تظهر أن لدى إسرائيل خطة جاهزة لذلك.

وبحسب قوله، فإن حماس تحذر من خطوة إسرائيلية لاحتلال محور فيلادلفيا، لأن ذلك يعني خطوة عملية نحو تهجير الفلسطينيين من القطاع.

ووفقا له، يجب على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وتوقف محاولاتها لتجميل صورة إسرائيل عندما تعلم أن إسرائيل مستمرة في برنامج التهجير، وفيما يتعلق بمصر، أشار إلى أنه لا يكفي القول بأنه لا يوجد تنسيق بينها وبين إسرائيل. بشأن هذه القضية، ولكن عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وحاسماً من المعارضة لهذه القضية، وأن تدير اتصالات دبلوماسية علنية من شأنها تعزيز الموقف المصري المعارض للتدخل الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

وقال الموقع العبري إن تقارير مصرية صادرة عن القاهرة تفيد أن مصادر مصرية "مطلعة" قالت إن مسؤولين مصريين كبارا التقوا بكبار مسؤولي حماس المقيمين في مصر، وناقشوا معهم طلب حماس زيادة المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، فضلاً عن موضوع إعادة فتح الحدود والسماح بمرور أعداد أكبر من الجرحى الذين يغادرون قطاع غزة للعلاج في مصر أو دول أخرى.

ووفقا لهم، فإن المحادثات جرت في ضوء الاستعداد الذي أبدته عدد من الدول العربية وتركيا، خلال المحادثات مع قيادة حماس، لاستقبال عدد أكبر من الجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية