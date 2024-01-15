لافروف وعبد اللهيان يدينان بشدة الضربات الواسعة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أدانا خلالها بشدة الضربات الواسعة التي قامت بها مجموعة من الدول ضد اليمن.

جاء ذلك وفق ما نشره بيان وزارة الخارجية الروسية الذي أشار إلى أن المحادثة الهاتفية تضمنت مناقشة الوزيرين للتقدم المحرز في إعداد اتفاقية جديدة بين البلدين وعدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.

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وقد تم إيلاء اهتمام خاص لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما أدان الوزيران بشدة الضربات الواسعة التي قامت بها مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على الأراضي اليمنية.

ودعا الوزيران إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين.

وناقش الوزيران مهام مواصلة الاتصالات والتنسيق على كافة المستويات، مؤكدين على الالتزام المتبادل المستمر بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط للسيادة والسلامة الإقليمية والمبادئ الأخرى لميثاق الأمم المتحدة، والتي سيتم التأكيد عليها في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية "الكبرى" التي يجري الإعداد للتوقيع عليها بين روسيا وإيران.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية