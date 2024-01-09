الخارجية الإيرانية: عبداللهيان بحث مع لافروف إعداد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا في اتصالهما الهاتفي سير العمل على إعداد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن الوزيرين بحثا "بعض مسائل العلاقات الثنائية، بما فيها نقل البضائع والعمل على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا كذلك بناء خط السكك الحديدية رشت – آستارا في إيران.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن لافروف وعبداللهيان تبادلا الآراء حول قضايا جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في البحر الأحمر والنزاع في الشرق الأوسط. كما قدم الوزير الروسي لنظيره الإيراني التعازي في سقوط ضحايا جراء الهجوم الإرهابي بمدينة كرمان الإيرانية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح في أكتوبر عام 2023 بأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران جاهزة بنسبة 85% تقريبا.

المصدر: تاس