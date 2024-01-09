 
مباشر

الخارجية الإيرانية: عبداللهيان بحث مع لافروف إعداد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: عبداللهيان بحث مع لافروف إعداد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
Globallookpress Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr1r

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا في اتصالهما الهاتفي سير العمل على إعداد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن الوزيرين بحثا "بعض مسائل العلاقات الثنائية، بما فيها نقل البضائع والعمل على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

إقرأ المزيد
لافروف يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا تفجيرات كرمان
لافروف يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا تفجيرات كرمان

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا كذلك بناء خط السكك الحديدية رشت – آستارا في إيران.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن لافروف وعبداللهيان تبادلا الآراء حول قضايا جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في البحر الأحمر والنزاع في الشرق الأوسط. كما قدم الوزير الروسي لنظيره الإيراني التعازي في سقوط ضحايا جراء الهجوم الإرهابي بمدينة كرمان الإيرانية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح في أكتوبر عام 2023 بأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران جاهزة بنسبة 85% تقريبا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا