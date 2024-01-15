الصفدي يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب بغزة.

وشدد الصفدي على ضرورة عودة المهجرين في قطاع غزة إلى مناطقهم. كما نوه بأهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون عوائق، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.

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ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاما مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 24100 قتيل و60834 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT