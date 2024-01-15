إسرائيل أم مصر؟.. مفوض الأونروا يحسم الجدل بشأن من يغلق معبر رفح

نقلت وسائل إعلام مصرية عن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا تأكيده أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء الحرب في غزة، متهما إسرائيل بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع.

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وقال لازاريني وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يوما منذ بدء الأحداث حتى الآن، وإن إجراءات الجانب الآخر هي من تعرقل وتعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

ولفت إلى أن "العالم شهد على الهواء مباشرة، قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن بشرا ولا حجرا".

وكان الإعلام المصري أشار إلى أن لازاريني وصل إلى قطاع غزة الأحد عبر بوابة معبر رفح البري، قادما من الأراضي المصرية.

وقال في بيان إن "الموت والدمار والتهجير والجوع والفقدان والحزن الهائل في الـ 100 يوم الماضية "يلطخ إنسانيتنا المشتركة"، مشيرا إلى "أن الأزمة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان، تتفاقم بسبب اللغة اللاإنسانية واستخدام الغذاء والماء والوقود كأدوات للحرب".

وفي السياق، ردت مصر بوقت سابق على اتهامات إسرائيل لها في محكمة العدل الدولية بشأن منع إدخال المساعدات لغزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن "المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا مرارا أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

وأضاف أنه "عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحدد المحكمة قرارها في الأيام المقبلة.

المصدر: RT+ وسائل إعلام مصرية