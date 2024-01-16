الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة خلال الاشتباكات على الحدود المصرية

أعلن الجيش المصري إصابة مجندة خلال الاشتباكات على الحدود المصرية مع مهربي المخدرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود المصرية الاسرائيلية أصيبت مجندة بجروح متوسطة تم نقلها للعلاج في المستشفى وتحسنت حالتها لاحقا".

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وصرح الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بأن 20 شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الإسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

كما أفاد مصدر أمني مصري بأن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

المصدر: RT