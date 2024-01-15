وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة شمالي قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رسميا اليوم الاثنين، انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة الحالية شمالي قطاع غزة،.

وأشار غالانت خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي قطاع غزة انتهى، واقترب موعد انتهائه جنوبي القطاع".

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وأضاف غالانت: "لا يوجد طريق آخر سوى الانتصار بهذه الحرب وإسرائيل لن تقدم تنازلات.. فقط القوة العسكرية قادرة على تحرير الأسرى إذا ما أوقفنا إطلاق النار سيظل الأسرى سنوات في الأسر".

وأكد أنه لن يسمح لأي قوى معادية لإسرائيل بحكم غزة قائلا: "الفلسطينيون يعيشون في غزة، وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون، ولن تحكمها قوى معادية لإسرائيل".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر:RT