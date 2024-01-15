توقيف ناشطين مؤيدين لفلسطين للاشتباه بنيتهم تعطيل بورصة لندن

أوقف ستة أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني" أمس الأحد في المملكة المتحدة للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن اليوم الاثنين احتجاجا على "تجارة الأسلحة" مع إسرائيل.

وقالت الشرطة في بيان إن "ناشطين في جماعة العمل الفلسطيني كانوا يعتزمون على الأرجح مهاجمة بورصة لندن صباح الاثنين 15 يناير لإحداث أضرار وإغلاق المبنى لمنع فتحه".

وفتحت شرطة سكوتلاند يارد تحقيقا الجمعة بعدما حذرها صحافي في صحيفة "ديلي إكسبرس".

وأوقِف رجل يبلغ 31 عاما وامرأتان تبلغان 28 و26 عاما في ليفربول، وامرأة تبلغ 29 عاما ورجل يبلغ 23 عاما في لندن، ورجل يبلغ 27 عاما في برايتون، على خلفية الاشتباه في حصول "تآمر لإلحاق أضرار جنائية"، وكانوا جميعا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة مساء الأحد.

وتصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل.

وقالت عبر منصة إكس إن "بورصة لندن تجمع مليارات الجنيهات لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي...".

The London Stock Exchange raise billions of pounds for the apartheid state of Israel and actively boast about their support for Israeli businesses.



The exchange also trades shares in weapons manufacturers who arm Israel's genocide of the Palestinian people. 🧵 — Palestine Action (@Pal_action) January 14, 2024

وسبق للجماعة أن نفذت تحركات عدة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل.

ففي أكتوبر، أقدمت الجماعة على طلاء واجهة مقر بي بي سي في لندن باللون الأحمر، متهمة هيئة الإذاعة البريطانية بأن "يديها ملطختان بالدماء" بسبب تغطيتها الحرب.

المصدر: "أ ف ب"