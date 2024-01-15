"كتائب القسام" تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، عن قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

وجاء في البيان: "مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وعير فيديو نشرته الاثنين، ظهرت أسيرة تتحدث عن رجلين كانا محتجزين معها قتلا في قصف إسرائيلي على القطاع.

وأكدت الكتائب في بيان "مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة".

المصدر: RT