غوتيريش يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة لإخماد لهيب حرب أوسع

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في نيويورك "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقا.

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وأضاف أن "طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات". واعتبر أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن وصفه بالكلمات".

وأكد أنه لا "شيء لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وتابع: "على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل إلى الناس بالحجم المطلوب. إن خطر المجاعة يطارد سكان غزة، إلى جانب الأمراض وسوء التغذية وغيرها من التهديدات الصحية. أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 24100 قتيل و60834 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي+أ ف ب