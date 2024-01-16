لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /16.01.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثاني بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
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يتبع..