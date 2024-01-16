الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، صباح اليوم الثلاثاء وتم تسليمه مذكرة احتجاج جراء الإعتداء على أربيل

وسلم رئيس دائرة الدول المجاورة محمد رضا الحسيني مذكرة احتجاج أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الخارجية العراقية أن هذا الاعتداء "انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت الخارجية العراقية في بيان: "تعرب حكومة جمهورية العراق عن إستنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

المصدر: RT