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إيران.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لطهران في أربيل بصواريخ باليستية (فيديو)

أخبار العالم العربي

إيران.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لطهران في أربيل بصواريخ باليستية (فيديو)
RT
إيران.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لطهران في أربيل بصواريخ باليستية
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أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

إيران.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لطهران في أربيل بصواريخ باليستية (فيديو)

هذا، وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق.

وذكر المراسل أن دوي انفجار قوي سمع في محافظة أربيل شمال العراق.

المصدر: RT

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