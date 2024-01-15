إيران.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لطهران في أربيل بصواريخ باليستية (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

هذا، وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق.

وذكر المراسل أن دوي انفجار قوي سمع في محافظة أربيل شمال العراق.

هل تذكرون ماذا قال #ابو_عبيدة

قال: وإذ أبلغنا من جهات عديدة في جبهات المقاومة بأنّهم سيوسّعون ضرباتهم للعدو..#أربيلpic.twitter.com/HGKR0SSmUD — حسن الدّر (@HasanDorr) January 15, 2024

المصدر: RT