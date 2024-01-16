قصف إسرائيلي "كبير وغير عادي" على وادي السلوقي جنوب لبنان (فيديو)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة وادي السلوقي الذي يمتد من أطراف بلدة عيترون ليتصل بوادي الحجير، جنوب لبنان، هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات في الحرب.

وأفادت قناة "المنار" بأن الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على وادي السلوقي هي الأعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات عند الحدود، حيث استهدفت المنطقة بأكثر من 30 صاروخا عبر 14 غارة، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة نفسها.

الغارات الجوية المعادية على منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان pic.twitter.com/JY62NqqRYf — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 16, 2024

وفي السياق، أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء الجنوب وصولا إلى مدينة صيدا والعاصمة بيروت تزامنا مع تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القرى الحدودية وفي عمق الجنوب اللبناني.

هذا وأعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.‏

من جانبها قالت هيئة البث العبرية إن الجيش الاسرائيلي شن هجوما "غير عادي وكبير" في وادي السلوقي جنوب لبنان

المصدر: RT