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القوات الإسرائيلية تلقي مناشير في أجواء بلدة كفركلا اللبنانية (صورة)

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تلقي مناشير في أجواء بلدة كفركلا اللبنانية (صورة)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية ألقت مناشير في أجواء بلدة كفركلا، جنوب لبنان، دعت فيها أهالي البلدة إلى منع "حزب الله" من إطلاق الصواريخ منها لسلامتهم.

وجاء في المناشير التي تم تداول صورها ومضمونها عبر منصة X: "إلى سكان جنوب لبنان.. من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي.. عمليات كهذه ستؤدي إلى رد قاس.. من أجل سلامتكم لا تكونوا ذنبا للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم".

وحسب المعلومات فإن قصفا فوسفوريا إسرائيليا استهدف اليوم الثلاثاء بلدة كفركلا فيما قصفت دبابة ميركافا بعض المنازل في البلدة.

المصدر: RT

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