القوات الإسرائيلية تلقي مناشير في أجواء بلدة كفركلا اللبنانية (صورة)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية ألقت مناشير في أجواء بلدة كفركلا، جنوب لبنان، دعت فيها أهالي البلدة إلى منع "حزب الله" من إطلاق الصواريخ منها لسلامتهم.

وجاء في المناشير التي تم تداول صورها ومضمونها عبر منصة X: "إلى سكان جنوب لبنان.. من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي.. عمليات كهذه ستؤدي إلى رد قاس.. من أجل سلامتكم لا تكونوا ذنبا للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم".

مناشير إسرائيلية فوق الجنوب



رمت طائرات إسرائيلية معادية منشورات فوق بلدة كفركلا، جاء فيها:



"الى سكان جنوب لبنان! من هذه المنطقة يتم اطلاق صواريخ من قبل حزب الله الارهابي، عمليات ارهابية كهذه ستؤدي الى ردّ قاس! من اجل سلامتكم، لا تكونوا ذنباً للأعمال اللارهابية في ساحات بيوتكم". pic.twitter.com/V8PIVgbsKn — flam freedom (@flam_freedom11) January 16, 2024

وحسب المعلومات فإن قصفا فوسفوريا إسرائيليا استهدف اليوم الثلاثاء بلدة كفركلا فيما قصفت دبابة ميركافا بعض المنازل في البلدة.

المصدر: RT