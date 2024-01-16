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الجيش الإسرائيلي يعلن "تسلل" قوات خاصة إلى داخل الجنوب اللبناني (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن
Gettyimages.ru
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تقصف هدفا في جنوب لبنان
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاما في قرية عيتا الشعب"، معلنا عن استهداف منصة إطلاق قذائف تابعة لـ"حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية ليلا على منصة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات تابعة لـ"حزب الله" في قرية كفركلا بجنوب لبنان.

وأفاد بأن القوات الخاصة استهدفت هدفا في عيتا الشعب "لإزالة تهديد"، مبينا أن إنذار تسلل طائرة بدون طيار الذي انطلق في شمال إسرائيل هذا الصباح كان إنذارا كاذبا.

المصدر: RT

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