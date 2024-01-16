استقرار أسعار النفط رغم التوترات في البحر الأحمر

استقرت أسعار النفط، في تداولات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بموارد الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 78.30 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 72.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ عملية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأكدت تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة.

وبحسب خبراء فإن أسواق الطاقة تراقب عن كثب التوترات في باب المندب، وأن آثار ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة تخفف من آثار زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT + بلومبرغ