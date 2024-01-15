الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بضربة دقيقة ومباشرة

أعلن الحوثيون تنفيذ عملية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأكدوا تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع: "‏انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظةِ لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيانِ الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليجِ عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

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وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا".

‏وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

‏وتابع: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ونوه بأن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانىءِ فلسطين المحتلة وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاعِ والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني".

وأفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري اليوم الاثنين، بأن صاروخا أصاب سفينة أمريكية، جنوب شرق ساحل عدن، بعد ساعات من إسقاط الأمريكيين صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

المصدر: RT