بن غفير: احتلال غزة ضروري

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن إطلاق الصواريخ على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي، من المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في غزة يثبت أن احتلال غزة ضروري.

إقرأ المزيد

وهاجم بن غفير مجلس الحرب الإسرائيلي، معتبرا أنه يتخذ قرارات خاطئة مرارا وتكرارا تؤدي إلى أضرار.

وقال إن "قرار سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس في قطاع غزة هو خطأ فادح وخطير سيكلف أرواحا بشرية، ويثبت مرة أخرى أن احتلال قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف القتال".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت الثلاثاء، بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة، بعشرات الصواريخ التي أطلقت من القطاع، بإصابات مباشرة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رسميا أمس الاثنين، انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة الحالية شمالي قطاع غزة، واقترب موعد انتهائه جنوبي القطاع.

المصدر: واينت+ RT