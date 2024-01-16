إصابات مباشرة.. رشقة صاروخية من غزة استهدفت مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة، بعشرات الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها.

وقال موقع "واينت" إن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بالمدينة بعد إصابة مباشرة لمخزن للمواد الكهربائية، وتقوم في الوقت نفسه بالمسح بحثا عن إصابات أخرى.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الساعة.

وأظهرت مشاهد مصورة الدمار الذي خلفته الصواريخ.

إلى ذلك، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا كثيفا استهدف المواقع التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه النقب الغربي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية