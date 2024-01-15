يهود داعمون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي في العاصمة فيينا

اقتحمت مجموعة من اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية مقر البرلمان النمساوي في وسط العاصمة فيينا تعبيرا عن رفضهم "المجازر والإبادة في غزة".

وأفاد شهود عيان يوم الاثنين أن مجموعة من الشباب الرافضين لمواقف الحكومة الإسرائيلية وينتمون إلى منظمة تحمل اسم "لا تتحدثوا باسمنا" قاموا بمقاطعة جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة 75 عاما على ميثاق حقوق الإنسان العالمي وصرخوا "أوقفوا الإبادة الجماعية"، كما نددوا "بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة".

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وانطلقت يوم الخميس الماضي، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 24100 قتيل و60834 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: وكالات