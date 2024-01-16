وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيريه الإسرائيلي والبريطاني حرب غزة والتصعيد في البحر الأحمر

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان محادثات مع نظيريه الإسرائيلي يسرائيل كاتس والبريطاني ديفيد كاميرون، حول حرب غزة والتصعيد في البحر الأحمر.

وأكد بن زايد أن "دولة الإمارات حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والعمل من أجل دعم السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأشار إلى أن "الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف، وحماية أرواح كافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني فيجب ألا يكونوا هدفا للصراع" مؤكدا على "أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين".

وشدد على أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل الجهود الكبيرة التي تقوم بها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، معربا عن تطلعه إلى التعاون معها على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ولفت إلى أن الأولوية القصوى هي تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ودون عوائق.

المصدر: الخليج + RT