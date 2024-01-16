الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يوم الثلاثاء استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان مصور، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة كانت متجه إلى موانئ العدو



بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى: {إن ٱلله یحب ٱلذین یقـٰتلون فی سبیله صفࣰا كأنهم بنۡیـٰنࣱ مرۡصوصࣱ} صدق الله العظيم



انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة

نفذت… pic.twitter.com/PKKzo0jKaq — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 16, 2024

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت الاثنين استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأكدت أن كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهداف معادية ضمن بنك أهدافِ قواتها.

كما أكدت أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

المصدر: قناة "المسيرة"