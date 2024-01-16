رئيس وزراء قطر: الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر، بل علينا حل الصراع الأهم في غزة.

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وأضاف محمد بن عبدالرحمن أن "العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور، وأن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط".

ورأى رئيس الوزراء القطري أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة.

وشدد المسؤول القطري على أنه يجب ألا يتم التركيز فقط على الأزمات الصغيرة بل على الصراع الأهم في غزة، مشيرا إلى أنه لدينا في المنطقة وصفة جاهزة للتصعيد في كل مكان ووكلاء يظهرون مع كل مرة.

وفي العلاقة مع إيران قال رئيس الوزراء القطري، إن إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة إذا اتفقت إيران ودول المنطقة ولذلك تأثير على الأمن.

وتلعب قطر دورا محوريا في الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أسهمت وساطتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، في التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر الماضي، ودامت 7 أيام، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا، مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

المصدر: وكالات