إعلام عبري: إسرائيل تراقب وصول أسلحة أمريكية جديدة للجيش المصري

سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "يسرائيل ديفينس" الضوء على المساعدات العسكرية الأمريكية المرتقبة لمصر والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

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وستحصل مصر على معدات لإنشاء سفن دورية محليا بقيمة 129 مليون دولار بالإضافة لتصنيع هياكل المركبات التكتيكية الخفيفة بقيمة 200 مليون دولار

وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية، إنه على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة وبالتأكيد على الأعمال المسلحة في البحر الأحمر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

وتم تخصيص 129 مليون دولار لتزويد مجموعات الإنشاء المحلي لزوارق دورية بطول 28 مترا لمساعدة الحكومة المصرية في أنشطة الدوريات البحرية المصممة لتحقيق الأمن البحري في كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وستتكون المجموعات من قوارب مطاطية مصنوعة من المطاط ، وأنظمة الأشعة تحت الحمراء، وحزمة كمبيوتر متطورة، وخدمات الدعم الفني واللوجستي، وقطع الغيار والمواد والمعدات والمكونات وغيرها من عناصر الدعم اللوجستي وبرامج التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توريد هياكل المركبات التكتيكية الخفيفة بقيمة تقدر بـ 200 مليون دولار، حيث تتضمن هذه الحزمة كمية غير معروفة من الهيكل المصفح REV1-B، المصمم عادةً لمركبات همفي 4×4، مع محركات ديزل بقوة 190 حصانًا تمت تطويرها إلى محركات توربو بقوة 205 حصان.

ونقلت المجلة الإسرائيلية عن موقع Armytechnology قوله إن الجيش المصري لا يستخدم مركبات من تصنيع شركة AM General، ولكنه يستخدم 114 مركبة تكتيكية خفيفة من طراز Sherpa 4x4 من إنتاج شركة Arquus Defense الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية في عام 2017 لشراء ما بين 2000 إلى 3000 مركبة من طراز Panthera T6 من شركة Minerva الإماراتية.

المصدر: يسرائيل ديفينس