الحوثي يعلق عبر RT على "تأثر قناة السويس المصرية من هجمات البحر الأحمر"

رد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي على إعلان رئيس هيئة قناة السويس بأن القناة تأثرت خلال شهر ديسمبر الماضي من عمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر.

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وردلا على سؤال للإعلامي سلام مسافر في برنامج "قصارى القول" عبر شاشة RT، بأن: "هناك من يقول إن المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات التي تقومون بها هي مصر باعتبار أن البواخر لن تمر عبر قناة السويس وبالتالي فهناك خسار مالية لمصر".. قلال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي:

العمليات التي استمرت طوال هذه الفترة لم تؤثر كما أفصح عن ذلك رئيس هيئة القناة بأن هناك كان زيادة في ديسمبر وفي الشهر الذي قبله في الإيرادات وكانت عمليات الجمهورية اليمنية مستمرة الذي يريد أن يوقف قناة السويس ونحن نقول أيضا ونقف إلى جانب الإخوة في مصر هو الأمريكي هو البريطاني لأنه يعمل على أن يخيف ويوجه التحذيرات ويقول لا تمروا من هنا من أجل أن تزداد الخطورة أو يظهر للعالم بأن هناك خطورة كبيرة مع أنه هو المتسبب في الخطورة وإلا في الفترة الماضية أثبتت على أنه لا يوجد خطورة على كل السبب.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال إنه في 17 ديسمبر 2023 مرت عبر القناة 77 سفينة من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل مسارها مؤقتا عن البحر الأحمر، وكانت تلك السفن موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر.

وكانت قد قالت جريدة "المال" المصرية نقلا عن مصادر إن قناة السويس جمعت إيرادات بقيمة 748.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، مقابل 737 مليونا فى الشهر نفسه من عام 2022، بزيادة 12 مليونا، رغم التوترات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر، نتيجة الهجمات على سفن النقل العالمية.

وأشارت المصادر للجريدة إلى أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس شهدت فى ديسمبر 2023 عبور 2138 سفينة، مقابل 2196 خلال الشهر نفسه من 2022.

المصدر: RT