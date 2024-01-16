الخارجية الأمريكية تصف القصف الإيراني لأربيل بالمتهور وتحذر من "تقويض استقرار المنطقة"

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق ووصفته بالمتهور، محذرة من أن هذا القصف من شأنه أن يقوض استقرار العراق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تندد بإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على مواقع في إقليم كردستان العراق، وتقدم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الإيرانية الصاروخية المتهورة التي تقوض استقرار العراق".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقال في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".

وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون أكدت أن إدارتها قامت بمراجعة التقارير وتتبعت الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا، ولم تصب أي قوات أمريكية أو مواقع أمريكية بالضربات الإيرانية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل.

ووصف المجلس القصف الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية حتى الساعة.

المصدر: RT + وكالات