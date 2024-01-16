مجلس أمن إقليم كردستان يعلن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل.

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أنه "في الساعة 11:30 من ليل الاثنين 15/16 يناير 2024، قصف الحرس الثوري الإيراني عدّة مناطق مدنية في أربيل بصواريخ باليستية، وحسب الإحصائيات الأولية، استشهد أربعة مواطنين مدنيين وأصيب ستة آخرون، والوضع الصحي لبعضم غير مستقر".

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري أعلن أن الهجوم استهدف بعض المواقع لمجموعات معارضة لإيران، وهذا عذر عار من الصحة ومرفوض، مع الأسف، هم يستخدمون ذرائع لا أساس لها من الصحة دائما لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن بأي وقت مصدر تهديد لأي طرف".

ووصف المجلس القصف الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كوردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

المصدر: رووداو