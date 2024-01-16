واشنطن تنفي تعرض منشآت أمريكية أو أمريكيين لأضرار جراء الضربة الإيرانية

نفى مسؤولون أمريكيون تعرض أي منشآت أمريكية أو سقوط ضحايا ومصابين بين المواطنين الأمريكيين نتيجة ضربة الحرس الثوري الإيراني بالقرب من أربيل في شمال العراق.

ولم يدل المسؤولون بمزيد من التعليقات بشأن الضربة الإيرانية.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد انفجارات في المنطقة التي تقع فيها قاعدة "حرير" الجوية، التي تستخدمها القوات الأمريكية، والقنصلية الأمريكية في أربيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب "قواعد للجماعات الإرهابية المعادية لإيران" و"مركز تجسس" قال إنه تابع للاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" بالقرب من أربيل في إقليم كردستان العراق.

بدوره، أعلن مجلس أمن كردستان العراق عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح جراء الضربة الإيرانية بالقرب من أربيل فجر الثلاثاء.

المصدر: وكالات