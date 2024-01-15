 
مباشر

شاهد.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات في أربيل بالصواريخ الباليستية (فيديو)

أخبار العالم

شاهد.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات في أربيل بالصواريخ الباليستية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsew

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت عملية إطلاق الصواريخ وضربها للأهداف التي أعلن عنها الحرس الثوري.

هذا، وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق، مشيرا إلى أن دوي انفجار قوي سمع في محافظة أربيل شمال العراق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا