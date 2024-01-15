شاهد.. الحرس الثوري يستهدف مراكز تجسس وتجمعات في أربيل بالصواريخ الباليستية (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت عملية إطلاق الصواريخ وضربها للأهداف التي أعلن عنها الحرس الثوري.

لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على مواقع الإرهابيين في أربيل pic.twitter.com/wZ5WVKirBY — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) January 15, 2024

هل تذكرون ماذا قال #ابو_عبيدة

قال: وإذ أبلغنا من جهات عديدة في جبهات المقاومة بأنّهم سيوسّعون ضرباتهم للعدو..#أربيلpic.twitter.com/HGKR0SSmUD — حسن الدّر (@HasanDorr) January 15, 2024

🚨إعلام إيراني🚨



تعرضت القاعدة الأمريكية في أربيل والقنصلية الأمريكية لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الصاروخية الباليستية الدقيقة. pic.twitter.com/TiQkAbR2Bm — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 15, 2024

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لحظة عبور الصواريخ في سماء العراق وصولا لاهدافها في أربيل pic.twitter.com/8t77wP3GIM — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 15, 2024

هذا، وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق، مشيرا إلى أن دوي انفجار قوي سمع في محافظة أربيل شمال العراق.

المصدر: RT