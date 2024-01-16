رئيس هيئة قناة السويس يعترف بتأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تأثر الملاحة في قناة السويس وذلك بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب

وقال ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" الثلاثاء أن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله، مشددا على أن قناة السويس هي الأكثر أمانا وسرعة وتوفيرا مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

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وأكد أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقتا أطول يصل إلى 15 يوما ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين وشركات التأمين.

وأضاف أن حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول شهر يناير الجاري بلغ 30% في عدد السفن 41% من الحمولة و41% من العائدات.

وأشار إلى أن كل الشركات أكدت تعليق العبور في قناة السويس بشكل مؤقت لإشعار آخر وليس تحويلا دائما.

وكانت جريدة "المال" المصرية قد قالت نقلا عن مصادر إن قناة السويس جمعت إيرادات بقيمة 748.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، مقابل 737 مليونا فى الشهر نفسه من عام 2022، بزيادة 12 مليونا، رغم التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، نتيجة الهجمات على سفن النقل العالمية.

وأشارت المصادر للجريدة إلى أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس شهدت فى ديسمبر 2023 عبور 2138 سفينة، مقابل 2196 خلال الشهر نفسه من 2022.

المصدر: المصري اليوم