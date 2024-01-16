خلال لقائه بارزاني والسوداني.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يدين الهجمات الإيرانية على أربيل

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، دان بشدة الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن جيك سوليفان قدم تعازيه لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني خلال لقاء جمعهما في دافوس بسويسرا.

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وأشار في البيان إلى أن سوليفان وبارزاني ناقشا أهمية استئناف صادرات النفط والحفاظ على التدفقات المالية من العراق الاتحادي إلى إقليم كردستان لدعم استقرار المنطقة وسبل العيش.

وأعرب سوليفان عن تقديره للشراكة القوية لإقليم كردستان مع الولايات المتحدة وأكد دعم بلاده.

كما التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دافوس، حيث ناقشا مجموعة من القضايا بما في ذلك الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران على أربيل والعراق.

وناقش سوليفان والسوداني أهمية وقف الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا والتزما بتعزيز التعاون الأمني ​​كجزء من شراكة دفاعية طويلة الأمد ومستدامة.

وأكد سوليفان دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق والتزامه بالعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والازدهار، بما في ذلك من خلال التعاون المستمر في المسائل الاقتصادية والتجارية والطاقة.

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كما أكد سوليفان دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض قريبا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت عن إدانتها للقصف، فيما سلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الإيراني في بغداد واستدعت السفير العراقي في طهران للتشاور.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر يوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات توثق إطلاق صواريخ على ما قال إنه مقر تجسس إسرائيلي بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل وعلى أهداف مرتبطة بتنظيم "داعش" في شمال سوريا.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية