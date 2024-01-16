الخارجية العراقية تسلم القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج بعد الضربات الإيرانية على شمال العراق مساء يوم الاثنين.

وفي أول تعليقها الرسمي على الضربات الإيرانية على أربيل أعلنت الخارجية العراقية أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له اليوم الثلاثاء إنه أطلق 4 صواريخ "خيبر" على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في إدلب بسوريا و11 صاروخا باليستيا دقيقا على المنطقة الكردية في شمال العراق، حيث قال إنه استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق.

المصدر: AP + RT