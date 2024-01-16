أبو الغيط يدين قصف الحرس الثوري الإيراني لمدينة أربيل في شمال العراق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الثلاثاء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل.

وأعرب أبو الغيط عن "تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجنا وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة"، محذرا من "مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

هذا وأدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي القصف الصاروخي على أربيل، داعية البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر يوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية. فيما اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.

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المصدر: RT