مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء قطر إطلاق سراح جميع الرهائن لدى "حماس"

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم في دافوس بسويسرا إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة "حماس".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الطرفين ناقشا الجهود العاجلة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم "حماس"، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لتسهيل الوصول المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

إقرأ المزيد

أعلنت إسرائيل مساء الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس أن اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر قتلا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه لا يزال أكثر من 120 رهينة محتجزين في غزة منذ ما يقرب من 100 يوم، ويعاني العديد منهم من ظروف صحية تتطلب رعاية طبية منتظمة بما في ذلك السرطان والسكري.

المصدر: نوفوستي