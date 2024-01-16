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تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

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تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات
Gettyimages.ru
فلسطينيون في غزة يتجمعون للحصول على مساعدات
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كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت العشرات من الفلسطينيين في شمال وادي غزة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات.

وقال المرصد إن "قوات الجيش الإسرائيلي لم تكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي".

وأكد أنه وثق "شهادات صادمة عن قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم يوم الخميس 11 يناير الجاري على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية"، محملا وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

المصدر: RT

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