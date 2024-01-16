"دير شبيغل": الحكومة الألمانية تخطط لتزويد إسرائيل بذخائر الدبابات والمدفعية لمواصلة حرب غزة

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تدرس تزويد الجيش الإسرائيلي بذخائر الدبابات اللازمة لمواصلة الحرب في قطاع غزة ودعم تل أبيب في جميع ساحات الحرب الإقليمية التي تحيط بها.

وحسبما نشرته مجلة "دير شبيغل الألمانية"، فإن برلين تخطط لإرسال قذائف المدفعية وذخائر الدبابات للجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، في ظل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية مساندتها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، للوقوف ضد الدعوى القضائية المقدمة من دولة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بسبب حربها في قطاع غزة وممارسة أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في القطاع.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها: نرفض بحزم وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن الحكومة الألمانية ترفض بشدة المزاعم أمام المحكمة الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وحذرت من الاستغلال السياسي لهذه التهمة.

المصدر: وكالات