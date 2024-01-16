بالحقيبة الدبلوماسية.. فرنسا تنقل أدوية لـ 45 رهينة لدى حماس

قال فيليب لاليو مدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء في لقاء مع قناة "فرانس إنتر" إن باريس نقلت أدوية يوم السبت لـ 45 رهينة لدى حماس.

وأوضح مدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية الفرنسية أن التسليم "جار".

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وأضاف فيليب لاليو "لقد نظمنا عملية التسليم بالحقيبة الدبلوماسية وتم تسليم كل شيء إلى السلطات القطرية".

وأردف قائلا ":"السلطات القطرية على اتصال بحماس، وهي مسؤولة عن التسليم في الموقع".

وتابع فيليب لاليو قائلا "هذه المبادرة أطلقتها عائلات الرهائن.. هم الذين جاؤوا إلينا وأخبرونا أنه من بين الرهائن أشخاص يحتاجون إلى علاج جدي، وهم محرومون منه، ونحن بحاجة إلى جمع هذه العلاجات وإرسالها إلى هناك".

وأكد لاليو أن المبادرة أتت أكلها، حيث صرح بأنه "وبتعليمات من الرئيس الفرنسي ماكرون تم جمع العلاجات في باريس واتخاذ الترتيبات لتسليمها هناك بالتعاون مع قطر وإسرائيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر" .

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وأوضح مدير مركز الأزمات والدعم أنه لم يظهر أي فرنسي في قائمة المستفيدين من هذه العلاجات التي كانت أطول في البداية، مبينا أن القائمة ضمت أولا 85 رهينة ثم تم تقليصها إلى 45.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: قناة "فرانس إنتر"الفرنسية